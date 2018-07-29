ДТП на Полтавщине: Во время лобового столкновения пострадали дети

В Полтавской области из-за ДТП с участием грузового автомобиля травмированы мужчина и двое детей. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Национальной полиции в Полтавской области.

Автор: Нацполиция Между двумя автомобилями произошло лобовое столкновение

ДТП произошло 28 июля около 22:00 на автодороге "Кременчуг - Черкассы" в пределах села Липовое Глобинского района.

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21099" при движении в направлении города Черкассы совершил столкновение со встречным автомобилем Scania, за рулем которого находился 30-летний житель Днепропетровской области.

Автор: Нацполиция Между двумя автомобилями произошло лобовое столкновение

В результате аварии водитель и двое детей 3 и 10 лет, находящиеся в легковом автомобиле, получили телесные ранения и доставлены в медицинское учреждение.

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Работниками полиции устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

27 июля в Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan на пешеходном переходе насмерть сбил женщину.