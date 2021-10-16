Драка в метро Харькова: машиниста электропоезда отстранили от работы

Полиция проводит проверку по факту конфликта в харьковском метрополитене, где машинист подрался с пассажиром.

Машиниста после драки отстранили, продолжается служебная проверка, сообщил спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, передает Общественное.

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Выясняют обстоятельства столкновения и правоохранители, рассказала пресс-секретарь полиции области Елена Соболевская.

По ее словам, с заявлением после конфликта в полицию никто из участников драки не обращался.

Конфликт произошел вечером 15 октября на станции "Проспект Гагарина" Холодногорско-Заводской линии.

Драку сняли пассажира - видео попало в соцсети. На нем видно, как машинист бьет по голове и туловищу пассажира с пластиковой бутылкой, похожей на пивную. Мужчина опирается, падает на мокром полу и встает.

На другом видео видно, как с пассажиром общаются охранник и полицейский.