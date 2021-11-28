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воскресенье, 28 ноября 2021 10:40

Драка и ножевые ранения: мужчины не поделили женщин в ресторане

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Драка и ножевые ранения: мужчины не поделили женщин в ресторане
В Киеве случилась драка в ресторане. Фото: slovoidiloВ Киеве случилась драка в ресторане. Фото: slovoidilo

В Киеве вечером, 27 ноября, в ресторане произошла драка, которая закончилась ножевыми ранениями.

Подрались две компании мужчин, сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел в ресторане Гага на улице Якуба Коласа. Несколько мужчин кавказской национальности начали приставать к женщинам, которые отдыхали в этом заведении. На их помощь поспешили мужчины, начался спор, закончившийся потасовкой с ножевыми ранениями.

После драки кавказцы скрылись, но одного удалось задержать. Пострадавшим оказали помощь медики.

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Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В Полтаве двое мужчин подрались в троллейбусе за свободное место. Соответствующее видео было распространено в сети.

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