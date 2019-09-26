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четверг, 26 сентября 2019 23:56

Дожди в Киеве: Назвали шокирующую статистику ДТП

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Дожди в Киеве: Назвали шокирующую статистику ДТП
Количество ДТП в Киеве перевалило за 200. Фото: Главком

В Киеве наблюдается повышенный уровень аварийности из-за осадков.

С началом дождей служба 102 в столице получила более 200 сообщений о ДТП. Большинство из них - незначительные столкновения двух автомобилей, сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

В полиции напомнили водителям не забывать пользоваться ремнями безопасности; соблюдать безопасную дистанцию ​​и не совершать резких маневров; быть особенно внимательными и не отвлекаться во время управления.

Также советуют, с учетом погоды, не превышать разрешенную скорость движения, помнить о том, что в сильный дождь лучше остановиться и переждать непогоду, а при остановке - обязательно включить аварийную световую сигнализацию.

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"Пешеходов призываем быть особенно осторожными и внимательными во время перехода дороги и делать это только в разрешенном месте", - отметили в полиции.

Водителям напомнили, что в случае мелких ДТП они имеют право на оформление аварии без вызова полиции с помощью составления европротокола.

В ночь на 26 сентября в Киеве грузовик вылетел на остановку общественного транспорта. Людей на ней не было.

Водитель врезался в отбойник между полосами, а затем в остановку. После столкновения его зажало в кабине.

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