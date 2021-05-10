Доскандалились: мужчина едва не сжег дом после ссоры с женой

Мужчина поджег вещи на балконе после конфликта с женой. Фото Нацполиции Украины.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег вещи на балконе многоквартирного дома на улице Туполева в Киеве.

"Между супругами возник конфликт. После мужчина в состоянии алкогольного опьянения взял зажигалку и поджег вещи на балконе. В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия мы задержали ранее судимого за совершение грабежей мужчину", - рассказал заместитель начальника отдела полиции № 3 Шевченковского управления полиции Василий Зарубенко.

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Отдел Шевченковского управления поцилии открыл уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет тюремного заключения.

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