Догнал на трассе: сообщили о смертельном столкновении легковушек

На Николаевщине в результате столкновения легковушек погиб водитель. Фото - mk.npu.gov.ua

На 197 км автодороги "Николаев-Благовещенск" произошла смертельная авария 4 августа.

Возле села Новопетровское Николаевской области столкнулись автомобили Skoda Octavia и Opel Vectra. 59-летний водитель последнего от полученных телесных повреждений погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Пассажиры обоих транспортных средств возрастом 54 и 47 лет с телесными повреждениями госпитализированы.

Начато уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.

В селе Песчаное Черкасской области в смертельном столкновении сошлись Suzuki, Skoda и "ВАЗ 2105". В результате удара 2 человека погибли на месте. Еще трое получили травмы. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.