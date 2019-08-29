Дочь подрезал, а сына бросил в колодец: мужчина расправился в детьми

В Черкасской области мужчина пытался убить двух своих детей. Фото - ch.npu.gov.ua

В Черкасской области мужчина пытался убить двух своих детей. Жуткий случай произошел вечером 28 августа в одном из сел Тальновского района.

Мужчина несколько раз ударил ножом приемную 10-летнюю дочь, а родного 3-летнего сына бросил в колодец глубиной 18 метров. После этого сбежал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Ко времени приезда спасателей и медиков дети были живы. Мальчика достали из колодца и передали врачам, которые уже оказывали помощь раненой девочке. Детей забрали в больницу.

Напавшего на своих детей нашли на территории района, он прятался в кустах. Его задержали, с ним работают следователи.

В полиции открыли уголовное производство Злоумышленнику грозит 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы.

34-летнему жителю пгт Шевченково в Изюмском районе Одесской области грозит пожизненное заключение за убийство 7-летнего сына. Мужчина "воспитывал" своих малолетних детей. По мнению отца, 7-летний мальчик и 8-летняя девочка плохо обращались и не слушались. Брань перешла в драку. Обвиняемый схватил сына и швырнул его на металлическую стойку кровати. Ребенок ударился теменной частью головы. Почти сразу травмированный мальчик начал жаловаться на сильную боль. Однако отец не вызвал "скорую" и запрещал делать это жене.