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суббота, 17 августа 2019 12:06

Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену

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Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
В Киеве мужчина на глазах у 9-летней дочери порезал бывшую гражданскую жену. Фото - kyiv.npu.gov.ua

Появились новые подробности кровавой резни на ул. Закревского в Деснянском районе Киева. Там 40-летний Дмитрий набросился с ножом на бывшую гражданскую жену, 38-летнюю Наталью Самойленко. Все происходило на глазах у совместной 9-летней дочери.

Женщина приехала, чтобы забрать ее на день рождения ее старшей сестры, та праздновала 15 августа 18-летие. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал муж Натальи, Александр Самойленко, 45 лет.

"Они жили в гражданском браке. Воспитывали общую дочь и старшую от предыдущего брака Натальи. А потом он бросил ее с двумя детьми на съемной квартире. И вообще исчез из ее жизни. Не являлся и не помогал. Мы познакомились года два назад. Начали вместе жить, недавно поженились. И здесь объявился бывший. Ребенок захотел пожить у него. Я это понимал, ребенок заскучал по папой. Поэтому с женой были не против. Дмитрий же вместе со своей мамой промывали ей мозги, что они семья и Наталья должна вернуться к нему", - рассказывает Александр.

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Наталья в то утро приехала на собственном авто к дому Дмитрия около 9.45. Он спустился с букетом цветов и ножом. Просил вернуться. Когда женщина отказала - набросился.

"В машине крови было по колено. Жена, наверное, только вышла из машины, как он набросился. Она упала на сиденье. Он бил в шею, плечи, руки. Какой-то мужчина оттащил Дмитрия, он вырвался и набросился второй раз. Ребенок видел, как он Наталью добивал. Нанес более 11 ранений. А его мама, вместо того, чтобы спасать, обзывала жену. Кричала, что это она виновата, потому что по мужчинам пошла", - добавляет Александр.

Сейчас Наталью уже перевели из реанимации в обычную палату. Угрозы ее жизни нет. С 9-летней девочкой будет работать психолог.

Нападавший с места преступления не убегал. Его задержали. Следователи открыли уголовное производство по статье "покушение на убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

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Дата
17
августа

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