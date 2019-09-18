Добил в упор и побежал во дворы: подробности расстрела чиновника ОТО

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Рассказали подробности убийства в пгт Акимовка Запорожской области заместителя главы местной объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова.

Его застрелили прямо на улице. По словам очевидцев, преступник добивал свою жертву выстрелами в упор, пишет "РИА Мелитополь".

"Спускается со ступенек, оборачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит:" Ты охр*нел? "Автоматчик выстрелил еще несколько раз, затем лежащего добил в упор и побежал во дворы", - рассказал очевидец нападения.

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По другим данным, стрелок был в маске. Скрылся с места преступления на авто. По словам свидетелей, это - серебристый Lanos.

На месте работает полиция. Официальных комментариев пока нет.

42-летнего Дмитрия Кириллова расстреляли утром 18 сентября. Чиновник как раз шел по ступеньках в поселковый совет.