Днепропетровщина под контролем ВСУ

Ситуация в Днепре – контролируемая ВСУ. Фото: ГСЧС

Ситуация в Днепре – контролируемая ВСУ.

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"По Днепру сегодня утром был нанесен ракетный удар. Спасатели оперативно ликвидируют последствия. Все службы - ГСЧС и полиция - по-прежнему работают в усиленном режиме.

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Хочу успокоить жителей области: вражеских войск на Днепропетровщине нет. Ни в одном ее уголке. Границы региона под надежной защитой", – отметил Лукашук.

Глава областного совета призвал днепрян не публиковать точные адреса ударов и не распространять недостоверную информацию.

Утром 11 марта в Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны с Россией. Оккупанты нанесли три авиаудара по городу. Предварительно погиб один человек.