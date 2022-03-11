Днепропетровщина под контролем ВСУ

Ситуация в Днепре – контролируемая ВСУ.
Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"По Днепру сегодня утром был нанесен ракетный удар. Спасатели оперативно ликвидируют последствия. Все службы - ГСЧС и полиция - по-прежнему работают в усиленном режиме.
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Хочу успокоить жителей области: вражеских войск на Днепропетровщине нет. Ни в одном ее уголке. Границы региона под надежной защитой", – отметил Лукашук.
Глава областного совета призвал днепрян не публиковать точные адреса ударов и не распространять недостоверную информацию.
Утром 11 марта в Днепре прогремели первые взрывы с начала полномасштабной войны с Россией. Оккупанты нанесли три авиаудара по городу. Предварительно погиб один человек.
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