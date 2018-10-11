Директора юридической фирмы расстреляли из автомата

В Харькове из автомата стреляли в бизнесмена. Мужчина как раз выходил из спортклуба. Получил ранение в спину. Фото - hk.npu.gov.ua

В Харькове на ул. Клочковской вечером 10 октября стреляли в бизнесмена. Мужчина как раз выходил из спортклуба. Получил ранение в спину.

Предварительно, стреляли из автомата. На месте происшествия обнаружили около 10 пулевых отверстий в помещении клуба и в авто, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Раненый мужчина - директор юридической компании "Легион" Владислав Безрук. Фирма оказывает юридическую помощь для частных предприятий и аграрных компаний, пишет 057 со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бизнесмена выпустили 20 пуль

"Мимо проезжала машина, за рулем была женщина, она не пострадала. Одна из версий совершения преступления, которую рассматривает следствие, конфликт с партнерами и перераспределение влияния на аграрном рынке", - говорит начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех.

В юридической компании, которую возглавляет потерпевший, ситуацию не комментируют.

10 октября в Черновцах на ул. Ольги Кобылянской у кафе "Шансонье" произошла стрельба. Ранен валютчик. Напавших на него задержали.