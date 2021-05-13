Директора лицея признали виновной в буллинге. Как наказали

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань упрекала ученикам за одежду и указывала на целлюлит. Фото: скриншот с видео

Директора лицея в Сосновке на Львовщине 67-летнюю Наталью Щербань, которая критиковала школьников через одежду и их внешность, признали виновной в буллинге в отношении учеников.

Она должна заплатить 1360 грн штрафа. Такое решение вынес сегодня Сокальский районный суд, передает ZAXID.NET.

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Во время заседания суда Наталья Щербань не признала своей вины. Заявила, что не унижала учеников, а лишь хотела "чтобы школьники имели приличный вид".

У директора есть 10 дней, чтобы подать апелляционную жалобу.

Директор Сосновского лицея №2 Наталья Щербань во время разговора с 10-классниками позволяла себе некорректные высказывания относительно внешнего вида учеников. В частности, Наталья Щербань упрекнула подросткам, которые носят спортивные и дырявые штаны, и девушкам, которые надевают платки. Также директор обратила внимание одной из школьниц на целлюлит. Школьники записали аудио одного из разговоров Натальи Щербань с учениками и анонимно обнародовали его в Facebook. 6 апреля полицейские Червоноградского отдела полиции составили протокол об админнарушении на Наталью Щербань за буллинг в отношении учеников.