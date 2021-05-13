Директор школы шантажировал подчиненных

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В Одесской области задержали директора одной из детских спортивных школ.

Он заставлял подчиненных писать заявления на увольнение, а затем шантажировал их и вымогал деньги, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Подчиненные писали заявления об увольнении с работы без указания даты. А потом директор, угрожая их реализацией, требовал ежемесячно собирать с родителей учеников средства "на нужды школы". Суммы поборов колебались от 8 до 16 тысяч гривен", - сказано в сообщении.

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Во время обыска в его кабинете полицейские изъяли оригиналы заявлений об увольнении подчиненных и другие вещественные доказательства.

Следователи открыли уголовное производство. Ему грозит до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

В Холодногорском районе Харькова в школе №67 разгорелся скандал из-за увольнения директора. Еще 17 учителей написали заявления. Виной всему - поборы чиновников. А директор их прекратила.