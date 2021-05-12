Директор детсада влипла в скандал

В Ровно директор детского сада травила воспитателей и присваивала их премии. Фото: ua.depositphotos.com

В Ровно директор детского сада №4 Наталья Карашевич травила воспитателей и присваивала их премии. За два года руководитель учреждения уволила около десяти работников.

В отношении нее начато служебное расследование. Об этом сообщает городской голова Александр Третьяк.

"Поступила жалоба, что уволили воспитательницу детсада в день ее рождения. Директор детсада № 4 создала ей невыносимые условия труда, постоянно травила ее. Начали раскручивать эту тему, оказалось, что это не один такой факт. Более того, директор насчитывала премии, что возвращались к ней в размере 70% через бухгалтерию", - рассказал городской голова, передает "Ровно Вечернее".

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По распоряжению мэра в детском саду начали служебную проверку.

"Вот уже месяц, как это все продолжается, и только сейчас мы имеем серьезные официальные основания, чтобы уволить этого руководителя. Это серьезный звоночек для всех директоров учебных заведений в Ровно. Мы специально создаемантикоррупционный отдел, который будет мониторить такие ситуации", - добавил городской голова.

По его словам, правоохранительные органы уведомлены о ситуации.

На директора лицея в Червоноградском районе составили протокол за буллинг учеников. Информацию о том, что в одном из учебных заведений происходит травля учеников, проявилась при мониторинге социальных сетей.