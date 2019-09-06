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пятница, 06 сентября 2019 09:04

"Девятка" осталась без крыши: первые кадры с места смертельной аварии на трассе
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5 сентября около 21:00 под Львовом произошла смертельная авария.

Там столкнулись ВАЗ-2109 и Audі, сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

На кадрах видно, что автомобили превратились в груды металлолома.

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"Трасса Киев-Чоп. На объездной, не доезжая до поворота на село Заклад, 100 м со стороны Львова - ДТП. Столкнулись "девятка" и Audі. Присутствует полиция и "скорая". По словам свидетелей, один человек был накрыт, больше пока неизвестно", - написал он.

Под Львовом в смертельном столкновении сошлись   ВАЗ-2109 и Audi
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Под Львовом в смертельном столкновении сошлись   ВАЗ-2109 и Audi
Под Львовом в смертельном столкновении сошлись   ВАЗ-2109 и Audi
Под Львовом в смертельном столкновении сошлись   ВАЗ-2109 и Audi

В Киеве на улице Ревуцкого произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Daewoo Lanos на большой скорости влетел в припаркованный внедорожник Volkswagen Tiguan. От столкновения водитель Lanos погиб на месте.

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