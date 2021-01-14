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четверг, 14 января 2021 02:26

Девушка-водитель врезалась в автомобиль Нацполиции, пострадала патрульная
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В Киеве на Харьковском шоссе, водитель легкового автомобиля врезался в автомобиль Национальной полиции. По предварительным данным, женщина за рулем была пьяной.

Пострадала патрульная, ее госпитализировали, сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

В ДТП попал автомобиль Ford Edge, который двигался в левом ряду в сторону Дарницкой площади.

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Машина врезалась в полицейский Toyota Prius. Из-за столкновения также пострадали другие автомобили - Chevrolet Lacetti и Mazda 6.

По данным dtp.kiev.ua, тест на алкоголь девушки-водителя показал 2,47 промилле. Официального подтверждения этому пока нет.

В Украине 2020 года произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 - с пострадавшими или погибшими.

В авариях за год погибло 3541 человек, 31 974 - получили травмы.

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