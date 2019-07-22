Девушка ушла из дома вместе с парнем и не вернулась

Автор: ГУ Нацполиции в Днепропетровской области В Днепре ищут девушку, которая ушла из дома с парнем и не вернулась

20 июля в Днепре исчезла 17-летняя Анастасия Шевченко.

На вид пропавшей 16-17 лет.

Рост около 160 см, среднее телосложение.

Имеет рыжие волосы до плеч.

Анастасия была одета в розовую футболку, черные шорты и розовые босоножки со стразами.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщите по номеру "102".

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Под Киевом в селе Белогородка исчезла 12-летняя Анастасия Серик. Девочка 19 июля около 12:00 вышла из дома и не вернулась до сих пор.