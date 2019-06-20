Девушка с друзьями убила подругу по указанию незнакомца из соцсетей: обещал $9 млн

Фото: bbc.com

18-летняя Денали Бремер из Аляски 2 июня убила свою лучшую подругу 19 летнюю Синтию Гоффман, потому что ей пообещал заплатить $9 млн незнакомец из соцсетей.

Убийца переписывалась с мужчиной несколько месяцев. Он был зарегистрирован в сети под вымышленным именем. Представлялся Тайлером, миллионером из Канзаса.

Денали Бремер посылала ему видео сексуальных надругательств над девочками 8 и 15 лет. Затем он требовал изнасиловать и убить девушку с Аляски.

Жертвой она выбрала лучшую подругу. Пообещала еще 4 лицам большие деньги за помощь в убийстве.

Они сказали, что собираются в поход к туристической зоны Тандербёрд Фолс. Там ей обмотали руки и голову скотчем. 16-летний Кайден Макинтош выстрелил в голову. Тело выбросили в реку Еклутна.

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После убийства Денали Бремер позвонила родителям девушки и сказала, что они ее высадили в другом месте.

Девушка прислала видео преступления заказчику - 21-летнему Дэрину Шимлеру.

Следов изнасилования на теле погибшей не обнаружили. Всем фигурантам дела грозит срок до 99 лет тюремного заключения.

"Моя дочь доверяла этим людям. Она просто хотела быть с друзьями. Теперь я ее хороню", - говорит Тимоти Гоффман, отец погибшей.

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