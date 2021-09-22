Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг

Под Днепром девушка сожгла украинский флаг под хохот друзей. Фото: скриншот

Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы, а видео потом появилось в Тelegram-канале "Х***е Каменское".

На кадрах видно, как девушка берет зажигалку и поджигает флажок. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые, которые в ответ смеялись. Одна из компании поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг. Все снова залились смехом.

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Впоследствии выяснилось, что девушка посещает местную модельную школу. После огласки в соцсетях заведение заверило, что исключило эту ученицу за ее поступок.

Сейчас страница нарушительницы в Instagram закрыта, а в ее статусе указано "пойду выброшусь". Что стало причиной такого ее поступка - пока не известно.

В Мариуполе будут судить подростка за то, что тот надругался над государственным флагом Украины. 17-летний парень нашел знамя в кустах недалеко от школы. Решил сжечь его, а все, что происходило, записывал на видео. Отснятый материал нарушитель изложил в соцсети. Теперь ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.