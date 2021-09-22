Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг

 
Ексклюзивы
1/5
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 333
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 387
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 756
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 675
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1341
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1656
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29628
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
Почему Путин пудрит мозг Зеленскому
2 Просмотров: 1764
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Аваков спрятался в цветах, Тищенко пил кофе на заправке, Беленюк получил новое достижение – неделя политиков в фото
Просмотров: 3699
Фото
Все фото
4
3
7
3
3
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
&quot;ЛГБТ убивают украинский&quot; - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
"ЛГБТ убивают украинский" - в Киеве появились скандальные постеры на биллбордах
60 человек освободили из трудового рабства
60 человек освободили из трудового рабства
Смерть детей в сундуке: назвали причину
Смерть детей в сундуке: назвали причину
Kulish Fest в Днепре: &quot;титушки&quot; были с оружием, одного задержали с ножом - полиция его отпустила
Kulish Fest в Днепре: "титушки" были с оружием, одного задержали с ножом - полиция его отпустила
Видео
Все видео
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Ногами його бей" - ученики возле школы устроили мордобой
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Я воспитан на русском" - в Хмельницком патрульный вляпался в скандал
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
"Герой парковки" заблокировал въезд коммунальной технике - люди отомстили
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Авария в Турции: рассказали о состоянии пострадавших украинцев
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
1 Просмотров: 594
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
1 Просмотров: 2538
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1179
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 765
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1656
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 531
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 09:16

Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг

1 Комментировать
Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг
Под Днепром девушка сожгла украинский флаг под хохот друзей. Фото: скриншот

Жительница Каменского Днепропетровской области сожгла государственный флаг.

Инцидент снимали на камеру друзья нарушительницы, а видео потом появилось в Тelegram-канале "Х***е Каменское".

На кадрах видно, как девушка берет зажигалку и поджигает флажок. За поступком несовершеннолетней следили ее знакомые, которые в ответ смеялись. Одна из компании поинтересовалась у виновницы, почему она сжигает флаг Украины. На что та ответила, что это не ее флаг. Все снова залились смехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера

Впоследствии выяснилось, что девушка посещает местную модельную школу. После огласки в соцсетях заведение заверило, что исключило эту ученицу за ее поступок.

Сейчас страница нарушительницы в Instagram закрыта, а в ее статусе указано "пойду выброшусь". Что стало причиной такого ее поступка - пока не известно.

В Мариуполе будут судить подростка за то, что тот надругался над государственным флагом Украины.

17-летний парень нашел знамя в кустах недалеко от школы. Решил сжечь его, а все, что происходило, записывал на видео.

Отснятый материал нарушитель изложил в соцсети. Теперь ему грозит штраф или до трех лет тюрьмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Девушка под хохот друзей сожгла украинский флаг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Из чего состоит качественный белый шоколад

На ведьм охотились все село

Самое читаемое
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 8964
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 8748
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
Появились жуткие кадры нападения террориста на Пермский университет - видео 18+
 Просмотров: 5706
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 5697
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
Снималась обнаженной и вышла замуж в 16 лет: самые интересные факты из жизни именинницы Софи Лорен
5
 Просмотров: 5553
Происшествия
Оккупанты били по ВСУ с запрещенного оружия
Оккупанты били по ВСУ с запрещенного оружия Просмотров: 45
"Воскресла" через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон
"Воскресла" через четыре месяца: женщина пришла домой после собственных похорон Просмотров: 738
Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной
Кум бросился на кума: крестины закончились поножовщиной Просмотров: 1179
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
Самоубийца взорвал двухэтажный дом
4
 1 Просмотров: 783
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд
Дело о хищении 13,6 млн грн: чиновников КГГА тянут в суд Просмотров: 99
Больше всего комментируют
5
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
"Слуга" сказал, кого из министров не прогонят
3
В Раде предлагают не признавать выборы в российскую Думу
3
Россия может в любое время начать боевые действия на юге Украины - командующий ВСУ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
Голосов: 57
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть