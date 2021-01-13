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среда, 13 января 2021 19:27

Дети живут на свалке в бараках. Самому младшему - 5 месяцев: шокирующие кадры
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В Херсоне возле свалки полицейские обнаружили несколько бараков, где проживали семьи с детьми из Закарпатья
Фото: hr.npu.gov.ua
В Херсоне возле свалки полицейские обнаружили несколько бараков, где проживали семьи с детьми из Закарпатья
В Херсоне возле свалки полицейские обнаружили несколько бараков, где проживали семьи с детьми из Закарпатья
В Херсоне возле свалки полицейские обнаружили несколько бараков, где проживали семьи с детьми из Закарпатья
В Херсоне возле свалки полицейские обнаружили несколько бараков, где проживали семьи с детьми из Закарпатья

В Херсоне во время профилактического рейда вокруг свалки полицейские обнаружили несколько халабуд, где проживали семьи с детьми из Закарпатья.

Всего в самодельных бараках находилось 15 взрослых и 10 детей в возрасте от 5 месяцев до 12 лет. Несовершеннолетние не посещали ни садик, ни школу, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Люди объяснили, что на Херсонщину приехали на заработки. Здесь они собирают и сортируют мусор, который потом сдают за деньги оптовому поставщику. Семьи проживают в антисанитарных условиях. Поэтому, для безопасности детей, их вместе с материями поместили в больницу для обследования и оказания необходимой помощи", - рассказали полицейские.

После изучения и проверки всех материалов будет решаться вопрос о возможном привлечении родителей к ответственности за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми.

Это не впервые в Херсоне обнаруживают на свалке работников с детьми из Закарпатья. Весной полицейские обнаружили 25. Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в ​​лачуге, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще один свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид.

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