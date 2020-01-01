Дети катались в машине и устроили аварию

Фото: dtp.kiev.ua

Под Киевом дети решили покататься на автомобиле и попали в аварию.

Авария произошла утром 1 января в Великой Старице Бориспольского р-на, сообщает dtp.kiev.ua.

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"Подростки катались на авто, не справились с управлением и перевернулись. По словам очевидцев, в машине было двое детей по 10 лет и двое подростков 14-15 лет. После опрокидывания водитель свернул номера и исчез в неизвестном направлении. К счастью, никого не убили. На месте работали скорая, полиция и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В Киеве на Надднепрянском шоссе грузовик TATA снес отбойник и перевернулся на Mazda, которая ехала в противоположном направлении. В результате аварии погиб водитель легковушки.