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пятница, 29 января 2021 13:46

Десятиклассника нашли в петле в чужом дворе

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Десятиклассника нашли в петле в чужом дворе
В Ровенской области повесился 16-летний парень. Тело нашли в соседском дворе. Фото: npu.gov.ua

В селе Новоселки Владимирецкого района Ровенской области повесился 16-летний парень.

Тело нашли в соседском хозяйстве 28 января, пишет Володимирець.City.

Парень учился в 10 классе местной школы. Был коммуникабельным. Замкнутости или нелюдимость за ним не замечали.

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В семье есть еще младшая дочь - 5-классница.

Все обстоятельства смерти школьника устанавливают следователи. Тело направили на судмедэкспртизу в Сарны.

В селе Чайки под Киевом с 15-го этажа дома выпал 10-летний парень. Ребенка нашли у дома №19. Свои вещи - одежду и обуть - мальчик составил на балконе, откуда прыгнул. Он жил в частном секторе. Как попал в многоэтажку - выясняют.

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