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среда, 16 февраля 2022 10:43

Десантник повесился в собственном авто

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Десантник повесился в собственном авто
В Николаеве повесился бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. После ранения был прикован к инвалидной коляске. Фото: novosti-n.org

В Николаеве покончил с собой бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. Он повесился в собственном автомобиле.

Трагедия произошла 14 февраля. Об этом местному изданию "Новости-N" сообщили близкие покойного.

В 2014 году Руслан Ярыш получил ранение в зоне АТО - пуля снайпера попала ему в позвоночник. Мужчина остался прикован к инвалидной коляске.

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В больничной палате киевского госпиталя прикованный к постели Руслан женился на своей девушке Елене. Помочь встать на ноги обещали врачи в Израиле и в США, где Руслан проходил реабилитацию в рамках программ поддержки. Однако чуда не произошло.

Десантник, по словам друзей, вел активный образ жизни, участвовал в соревнованиях "Сила нации".

Прощание с Русланом Ярышем состоится в зале по ул. Потемкинская, 138 в четверг, 17 февраля в 9:00.

В селе Мавковичи Городоцкого района Львовской области совершил самоубийство 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе. Мужчина одел военную форму и повесился в своем доме.

Он оставил предсмертную записку, в которой поблагодарил жену за детей.

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16
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