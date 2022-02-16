Десантник повесился в собственном авто

В Николаеве покончил с собой бывший военнослужащий 79-й бригады Руслан Ярыш. Он повесился в собственном автомобиле.
Трагедия произошла 14 февраля. Об этом местному изданию "Новости-N" сообщили близкие покойного.
В 2014 году Руслан Ярыш получил ранение в зоне АТО - пуля снайпера попала ему в позвоночник. Мужчина остался прикован к инвалидной коляске.
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В больничной палате киевского госпиталя прикованный к постели Руслан женился на своей девушке Елене. Помочь встать на ноги обещали врачи в Израиле и в США, где Руслан проходил реабилитацию в рамках программ поддержки. Однако чуда не произошло.
Десантник, по словам друзей, вел активный образ жизни, участвовал в соревнованиях "Сила нации".
Прощание с Русланом Ярышем состоится в зале по ул. Потемкинская, 138 в четверг, 17 февраля в 9:00.
В селе Мавковичи Городоцкого района Львовской области совершил самоубийство 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе. Мужчина одел военную форму и повесился в своем доме.
Он оставил предсмертную записку, в которой поблагодарил жену за детей.
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