Дерзкие грабители взорвали спецназовцев

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На Киевщине задержали банду, которая подозревается в разбойных нападении. Преступную группировку возглавил 28-летний житель Барышевского района. Он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы награбленные деньги. Также злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

Во время задержания злоумышленник пытался сбежать, бросил в бойцов КОРДа полиции Киевщины гранату и отстреливался. Двое бойцов получили ранения. Чтобы обезвредить злоумышленника, полицейские открыли огонь в ответ, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его сообщник. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли ряд вещественных доказательств: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы. Также проведен ряд обысков по месту жительства участников группы. Там полицейские изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику", - говорится в сообщении.

Задержаны трое участников преступной группы - жителей Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Их поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд изберет меры пресечения задержанным.

В Киеве грабители ворвались в дом судьи. Когда бежали с места преступления, их остановили патрульные полицейские. Началась стрельба. Один из преступников погиб полицейский получил ранения.