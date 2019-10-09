Дерзкие грабители напали на предпринимательницу

В Одессе грабители напали на предпринимательницу, когда она возвращалась домой. Фото - Волынь24

В Одессе двое неизвестных напали на 36-летнюю предпринимательницу, когда она возвращалась домой.

Как только женщина зашла в подъезд - ее заставили открыть квартиру и отдать ценности, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

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Уже в квартире нападавшие закрыли хозяйку в ванной комнате. А сами забрали деньги и драгоценности на общую сумму более $ 3 тыс.

Начато досудебное расследование по статье "разбой".

В Одессе на кладбище 33-летний мужчина ограбил 23-летнюю женщину. Заметив ее в дорогой одежде, правонарушитель схватил ее за шею, повалил на землю и, несколько раз ударил кулаком в лицо. Потом забрал сумку с деньгами и телефоном, шубу, кольцо и убежал.