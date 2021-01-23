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суббота, 23 января 2021 20:49

Держали в подвале и избивали: похищенного стоматолога разыскали в другой области
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На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Его разыскали на Кировоградщине. Заказчиков преступления и мотив устанавливают следовате
Фото: npu.gov.ua
На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Его разыскали на Кировоградщине. Заказчиков преступления и мотив устанавливают следовате
На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Его разыскали на Кировоградщине. Заказчиков преступления и мотив устанавливают следовате
На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Его разыскали на Кировоградщине. Заказчиков преступления и мотив устанавливают следовате
На парковке у торгового центра в Харькове похитили Вугара Гардаша. Его разыскали на Кировоградщине. Заказчиков преступления и мотив устанавливают следовате

23 января разыскали 26-летнего харьковчанина, которого похитили неизвестные.

Его вывезли в Кировоградскую область, где силой удерживали в подвале. Полицейские освободили заложника и задержали двух мужчин, которые наблюдали за потерпевшим, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Выяснилось, похищенный временно нигде не работал, он часто помогал отцу, который занимался бизнесом на ТЦ "Барабашово". Никаких кредитных или долговых обязательств семья не имела. Друзья потерпевшего также подтвердили, что мужчине никто не угрожал.

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"Полицейские установили место, где удерживали похищенного харьковчанина. Пострадавший был связан веревками, его постоянно избивали и унижали. Никаких требований к похищенному злоумышленники не выдвигали", - сказано в сообщении.

Следователям мужчина сообщил, что днем ​​21 января он приехал в отделение почты, чтобы отправить посылку. Неожиданно к нему подошли трое неизвестных, один из которых начал руками душить потерпевшего. Применяя силу, похитители заставили его сесть в автомобиль Mercedes-Benz черного цвета, натянули на глаза шапку, а руки связали. Автомобиль начал движение в неизвестном направлении, через некоторое время заложника пересадили в салон другого автомобиля, на котором привезли к дому, где удерживали несколько дней.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и передали родственникам. Заказчики преступления и мотивы его совершения - устанавливается.

21 января около 15:00 на парковке торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль Mercedes мужчину, который при этом оказывал сопротивление. Полицейские на парковке обнаружили автомобиль "Лексус", на котором передвигался потерпевший, его личные вещи, документы и деньги. Полицейские просмотрели записи с городских камер видеонаблюдения и отследили маршрут передвижения похитителей. В результате в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги сотрудники уголовного розыска обнаружили автомобиль, на котором похищенного вывезли из области. Людей внутри транспортного средства не было, машину неизвестные сожгли. Похищенный - Вугар Гардаш, стоматолог. В 2012 он поступил на факультет стоматологии в Харьковский национальный медицинский университет.

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