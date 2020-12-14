Держали в гараже и требовали деньги: ГБР раскрыло группу сотрудников уголовной полиции

ГБР задержало группу сотрудников уголовной полиции. Фото: dbr.gov.ua

Заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных, одного из УП ГУНП в городе Киеве, во время получения взятки за недокументированние преступной деятельности задержали следователи территориального управления Государственного бюро расследований в городе Киеве.

Об этом сообщили в пресс служба ГБР.

По предварительной информации, работники полиции удерживали гражданина Украины в пределах гаражного кооператива и требовали от него деньги за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря.

11 декабря работники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими неправомерной выгоды в сумме $2,5 тыс. от гражданина Украины.

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Задержанным сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Следователи ГБР завершили расследование и направили в суд дело, в котором фигурирует взятка в особо крупных размерах, рейдерский захват предприятия и вымогательство 13,5 млн грн за его возвращение. Обвинительный акт составили в отношении заместителя начальника одного из межрегиональных отделов Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины, директора предприятия в сфере добывающей и горной промышленности, директора финансовой компании и ее уполномоченного лица.