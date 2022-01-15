Дерево упало на автомобиль с людьми: погиб водитель

В пятницу, 14 января, в Киеве сильный ветер свалил дерево, которое упало на автомобиль Peugeot. Погиб водитель.

Об этом сообщает "Информатор.Киева".

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Трагедия произошла на улице Верховинная, 35 Святошинского района.

Автор: kiev.informator.ua/ Дерево привалило автомобиль с людьми

Кроме погибшего водителя, пострадали 3 человека, которые находились внутри автомобиля.

Автор: kiev.informator.ua/ Дерево привалило автомобиль с людьми

Женщину с полученными травмами госпитализировали.

Автор: kiev.informator.ua/ Дерево привалило автомобиль с людьми

Также от ветра упали два столба. Дерево и электроопоры разбили 4 автомобиля. Еще часть автомобилей повреждена от проводов и забора.

Автор: kiev.informator.ua/ Дерево привалило автомобиль с людьми

Всего в Киеве из-за непогоды пострадали 14 автомобилей.

В Украине на 14-15 января объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах.