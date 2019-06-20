Депутаты просят смертной казни для убийц Дарьи Лукьяненко и Кирилла Тлявова

Депутаты города Ананьев Одесской области обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой применить смертную казнь к убийцам 11-летней Дарьи Лукьяненко и 5-летнего Кирилла Тлявова.

К обращению присоединились руководители местных предприятий и граждане города, сообщает депутат районного совета Владимир Седов в Facebook.

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13 июня Дарья Лукьяненко пошла на занятия местного танцевального кружка и не вернулась. 19 июня тело ребенка достали из выгребной ямы. Подозреваемым в убийстве ребенка оказался 26-летний местный житель Николай Тарасов. Основная версия - убийство на сексуальной почве.

1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ранен полицейскими мальчик Кирилл Тлявов умер. Подозревают 2-х патрульных полицейских, которые развлекались с оружием.