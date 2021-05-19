Депутату в дом бросили "коктейль Молотова"

В Черкассах неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета. Фото: ua.depositphotos.com

В Черкассах неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника. Загорелась часть здания и мебели.

В это время в доме была семья депутата. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zmi.ck.ua.

Кто и за что мог это сделать - депутат не знает. Говорит, никаких рабочих конфликтов не было.

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"Среди причин можно сказать "профессиональная деятельность", но в последнее время у меня все было хорошо как на работе, так и в депутатской деятельности. Поэтому в этом случае трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападавших", - отметил Алексей Мельник.

Все обстоятельства и причастных устанавливают полицейские.

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