Депутату в дом бросили "коктейль Молотова"

В Черкассах неизвестные бросили "коктейль Молотова" в дом депутата городского совета Алексея Мельника. Загорелась часть здания и мебели.
В это время в доме была семья депутата. К счастью, никто не пострадал, сообщает Zmi.ck.ua.
Кто и за что мог это сделать - депутат не знает. Говорит, никаких рабочих конфликтов не было.
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"Среди причин можно сказать "профессиональная деятельность", но в последнее время у меня все было хорошо как на работе, так и в депутатской деятельности. Поэтому в этом случае трудно сказать, какие могут быть мотивы у нападавших", - отметил Алексей Мельник.
Все обстоятельства и причастных устанавливают полицейские.
В Раховском районе на Закарпатье неизвестный бросил в дом церковного кассира "коктейль Молотова". В результате вспыхнуло пламя, которое повредило подоконник и стекло.
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