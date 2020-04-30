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четверг, 30 апреля 2020 22:17

Депутат выпал из окна 13-го этажа: первые подробности

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Депутат выпал из окна 13-го этажа: первые подробности
В Одессе депутат выпал из окна. Фото: Нацполиция

В Одессе выпал из окна 49-летний местный житель.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов вблизи многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДС согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины ", - рассказали правоохранители.

В то же время депутат местного совета одного из пригородных сел Сергей Колодяжный сообщил в своем Telegram-канале, что погибший одессит - председатель депутатской земельной комиссии сельсовета.

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"Сегодня в Фонтанском сельском совете состоялся ряд событий. Одно из них трагическое. Первое. С утра в Фонтанском сельском совете происходят массовые обыски. Второе. После обеда появилась информация, что один из депутатов, покончил с собой (выпрыгнул из окна 13 этажа). Эта информация сейчас подтверждается из многих источников", - отметил Колодяжный.

По его словам, погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета.

В селе Богатое Днепропетровской области 85-летняя женщина убила 60-летнего сына, после того как он бросился на нее с ножом. Предварительно, мужчина выпил и начал ссориться с матерью.

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30
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