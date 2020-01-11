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воскресенье, 12 января 2020 00:12

Депутат Соболев проводит собственное расследование убийства 3-летнего сына

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Депутат Соболев проводит собственное расследование убийства 3-летнего сына
Киллер убил сына депутат Соболева. Фото: Главком

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев проводит собственное расследование покушения совершенного на него.

"Мне помогают мои друзья с которыми я дружу 20 лет, профессионалы своего дела. Мы продвинулись очень далеко. Почему мы начали это делать - потому что я не увидел никаких действий со стороны тех людей, которые должны это делать", - сказал Соболев в интервью hromadske.

Он отметил, что ни один из восьми человек, которых он просил пройти полиграф, не прошли проверку.

Депутат обратился к генеральному прокурору с просьбой передать дело в Главное следственное управление Нацполиции. Однако не получил ответа.

"Я две недели пытаюсь добиться передачи дела в главное следственное управление. Я с большим уважением отношусь к тем парням, которые работают сегодня, но в ГСУ имеют гораздо больше физических и технических возможностей", - пояснил Соболев.

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"Я знаю, что руководитель ГСУ уже и письмо на генеральную прокуратуру написал. Я не понимаю что происходит, на сегодняшний день мы не можем достучаться в генеральную прокуратуру. И в качестве примера я вчера и звонил, и звонил господину генеральному прокурору, но в ответ тишина. У меня большая просьба, чтобы генеральный прокурор услышал. У нас у всех есть дети ", - сказал депутат.

1 декабря в центре Киева стреляли в автомобиль Range Rover в котором находился депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев со своими родными. Пуля попала в его трехлетнего сына, он погиб.

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