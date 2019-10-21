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понедельник, 21 октября 2019 20:32

Депутат разнес себе голову из ружья

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Депутат разнес себе голову из ружья
На Полтавщине застрелился депутат райсовета 55-летний Владимир Петренко. Фото - fakty.ua

21 октября в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья.

Был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина".

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"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина, передают "Факты".

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства выясняются.

В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук. Застрелился из наградного оружия в собственной квартире.

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