Депутат разнес себе голову из ружья

На Полтавщине застрелился депутат райсовета 55-летний Владимир Петренко. Фото - fakty.ua

21 октября в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья.

Был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: При трагических обстоятельствах погиб депутат

"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина, передают "Факты".

Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства выясняются.

В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук. Застрелился из наградного оружия в собственной квартире.