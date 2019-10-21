Депутат разнес себе голову из ружья

21 октября в райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья.
Был депутатом местного райсовета от партии "ВО" Батькивщина".
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"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его жена. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилось охотничье ружье, зарегистрированное на хозяина", - сообщила пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина, передают "Факты".
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