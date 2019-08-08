Депутат погиб в аварии

На улице 50 лет Победы в Шацке Волынской области в автомобильной аварии погиб 48-летний житель Нововолынска.

За рулем BMW Х5 он слетел в кювет. Автопроисшествие произошло около восьми утра 8 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Автор: vl.npu.gov.ua В Шацке на Волыни за рулем авто погиб 48-летний Виктор Ярема. Вын депутат Нововолынского городского совета

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"Водитель, вероятно, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево", - сказано в сообщении.

Погибший - депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема, сообщает Волынское издание "Буг".

Автор: БУГ В Шацке на Волыни за рулем авто погиб 48-летний Виктор Ярема. Вын депутат Нововолынского городского совета

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

За рулем Kia Sportage, который на трассе под Ивано-Франковском протаранил Ford Focus с детьми, был 35-летний Богдан Процив. Он депутат Подберезкого сельского совета. Близкий родственник местных бизнесменов, владельцев фирмы "Братья КИП".