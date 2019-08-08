Депутат погиб в аварии

На улице 50 лет Победы в Шацке Волынской области в автомобильной аварии погиб 48-летний житель Нововолынска.
За рулем BMW Х5 он слетел в кювет. Автопроисшествие произошло около восьми утра 8 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
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"Водитель, вероятно, не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево", - сказано в сообщении.
Погибший - депутат Нововолынского городского совета Виктор Ярема, сообщает Волынское издание "Буг".
Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
За рулем Kia Sportage, который на трассе под Ивано-Франковском протаранил Ford Focus с детьми, был 35-летний Богдан Процив. Он депутат Подберезкого сельского совета. Близкий родственник местных бизнесменов, владельцев фирмы "Братья КИП".
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