Депутат "Европейской солидарности" попал в тяжелое ДТП: первые подробности

В момент аварии авто несколько раз перевернулось. Фото: ZhitomirInfo

Народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондар попал в ДТП в Житомирской области.

Как отмечается, нардеп ехал с помощью сервиса поиска автомобилей "Бла бла кар" домой в село Сокаль Львовской области. В результате аварии он получил серьезные травмы, в частности у него сломаны ребра. Об этом Бондар рассказал в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Я АТОшник. Поэтому, если есть возможность приобрести машину - то капелланам купили автобус, то так джипы там ребятам ... То есть, я пока без машины. Поэтому пользуюсь вот таким образом услугой "Бла бла кар". Это быстро, это хорошо" , - отметил он.

Нардеп рассказал, что авто несколько раз перевернулось. В машине кроме него находились водитель с женой и еще один пассажир. К счастью, все выжили.

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Причины ДТП выясняются. По предварительным данным, в автомобиле лопнуло колесо.

В момент аварии авто несколько раз перевернулось. Фото: ZhitomirInfo

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