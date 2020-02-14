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пятница, 14 февраля 2020 19:34

Дело Шеремета: Суд не отменил меры пресечения подозреваемым

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Дело Шеремета: Суд не отменил меры пресечения подозреваемым
Кузьменко и Дугарь оставили под стражей. Фото: ТСН

Апелляционный суд Киева не стал смягчать меры подозреваемым по делу журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.

Защита Кузьменко просил отпустить её из-под стражи и предлагал отправить под ночной домашний арест, передает "Украинская правда".

Она заявила, что не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства. Она не была знакома с другой фигуранткой дела Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало. У Кузьменко на содержании есть сын, она делает уникальные операции.

Адвокат Дугар просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.

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Защита указывал, что девушка имеет алиби, подтвержденное свидетелями. Экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной. Адвокаты указали, что Дугарь выше девушки на видеозаписях, с которой ее сравнивали, и имеет тату, которых не видно на записях.

Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обоих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, риски укрытия или влияния на свидетелей.

В полиции обнародовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, проведенной по съемок с камер наблюдения.

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Дата
14
февраля

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