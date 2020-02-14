Дело Шеремета: Суд не отменил меры пресечения подозреваемым

Апелляционный суд Киева не стал смягчать меры подозреваемым по делу журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко и медсестре Яне Дугарь.
Защита Кузьменко просил отпустить её из-под стражи и предлагал отправить под ночной домашний арест, передает "Украинская правда".
Она заявила, что не знала, кто такой Шеремет на момент его убийства. Она не была знакома с другой фигуранткой дела Дугарь, а с подозреваемым в организации Андреем Антоненко общалась мало. У Кузьменко на содержании есть сын, она делает уникальные операции.
Адвокат Дугар просили отменить ей ночной домашний арест. Несколько действующих и бывших народных депутатов хотели взять медсестру на поруки.
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Защита указывал, что девушка имеет алиби, подтвержденное свидетелями. Экспертизу, которая установила ее причастность, специалисты признали необъективной и неполной. Адвокаты указали, что Дугарь выше девушки на видеозаписях, с которой ее сравнивали, и имеет тату, которых не видно на записях.
Прокуратура просила оставить меру пресечения без изменений для обоих подозреваемых. Прокурор утверждал, что экспертиза доказывает обоснованность подозрений, риски укрытия или влияния на свидетелей.
В полиции обнародовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, проведенной по съемок с камер наблюдения.
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