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среда, 12 февраля 2020 13:22

Дело Шеремета: следствие предоставило новые доказательства причастности Яны Дугарь
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Следствие по делу Павла Шеремета опровергло некоторые заявления подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь и ее защитников
Фото: npu.gov.ua
Следствие по делу Павла Шеремета опровергло некоторые заявления подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь и ее защитников
Следствие по делу Павла Шеремета опровергло некоторые заявления подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь и ее защитников
Следствие по делу Павла Шеремета опровергло некоторые заявления подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь и ее защитников
Следствие по делу Павла Шеремета опровергло некоторые заявления подозреваемой военной медсестры Яны Дугарь и ее защитников

В полиции обнародовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины, проведенной над съемками с камер наблюдения.

Результаты экспертизы показывают, что на видео действительно изображена Яна Дугарь, говорится на сайте Нацполиции.

"Во время проведения экспертизы использовался, в частности, метод визуального сопоставления признаков внешности, в ходе которого установлено совпадение следующих общих и частных признаков: форма и степень наклона лба, форма переносицы, форма верхней губы, форма контура свободного края правой (видимой) части красной каймы верхней губы, форма подбородка, длина носа", - поясняется на сайте. Указано, что выводы экспертизы от 21 ноября 2019 года.

Таким образом полиция отрицает заявления защитников подозреваемой, что якобы на видео совсем другая женщина. Кроме того правоохранители обвинили защитников и саму Дугарь в лжесвидетельстве и манипуляциях. В частности отмечается, что сторона подозреваемой исказила информацию о датах снятия видео, о том, что якобы Яна не могла в указанные даты находиться в Киеве, поскольку не имела отпуска. А кроме того обнаружили у Дугарь в соцсети фото, сделанное в Киеве в 2012 году, хотя сама она заявляла, что до 2017 года в столице не бывала.

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"Сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. За это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области ", - говорится в заявлении правоохранителей.

Также полиция видит манипуляции по прохождению Дугарь полиграфа, поскольку следователи не располагают информацией о том, кто назначил и провел процедуру, а кроме того не было поставлено вопросов, которые непосредственно интересуют следствие.

"Странно выглядит ситуация: подозреваемая отказывается сотрудничать с официальным следствием, а затем затягивает процесс расследования. Но в то же время соглашается на проведение сомнительных исследований, инициированных стороной защиты, результаты которых не являются доказательствами в уголовном производстве", - добавили правоохранители.

Расследование убийства Павла Шеремета продолжается.

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военной медсестре Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Соответствующее постановление 10 февраля подписал следователь по делу Василий Бирка. Отмечается, что образцы почерка Дугарь необходимые для проведения экспертного исследования.

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