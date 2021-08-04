Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет

Кузьменко находилась на домашнем аресте с 11 августа 2020 года. Фото: Delo.ua

Шевченковский районный суд Киеве 4 августа изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу Юлии Кузьменко. Ее отпустили с круглосуточного домашнего ареста на ночной и сняли электронный браслет. Об этом сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.

Кузьменко находилась на домашнем аресте с 11 августа 2020 года. До этого сидела в СИЗО с 13 декабря 2019-го.

Кузьменко поблагодарила в соцсетях за поддержку.

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На заседании 4 августа суд, кроме ходатайства об изменении меры пресечения, продолжил исследовать фотоэкспертизу еще одной фигурантки дела - Яны Дугар.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести". Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого раздался примерно в 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой". В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугар. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.