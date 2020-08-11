Дело Шеремета: подозреваемой Кузьменко изменили меру пресечения

Юлия Кузьменко была в СИЗО с декабря прошлого года. Ее подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016-го. Фото: facebook.com/freeDrKuzmenko

Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко изменили меру пресечения.

Содержание под стражей ей заменили на круглосуточный домашний арест. Такое решение вынес Киевский апелляционный суд сегодня, 11 августа, сообщили в сообществе Free Dr Kuzmenko в Facebook.

"Прокуроры наконец пришли, Юлию доставили. Никого, кроме участников процесса, в зал суда не пустили. СМИ также не были допущены в зал - даже чтобы поставить камеры", - сказано в сообщении.

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Суд таким образом частично удовлетворил ходатайство защиты, который просил отменить арест Кузьменко.

"К подозреваемой применена мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 сентября", - проинформировали в пресс-службе суда.

Другие подробности пока не сообщаются.

Подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета - ветеран АТО и музыкант 41-летний Андрей Антоненко, детский кардиохирург 40-летняя Юлия Кузьменко и военная медсестра 26-летняя Яна Дугарь. Антоненко, по версии следствия, был организатором группы по ликвидации Шеремета. Дугарь проводила разведку недалеко от места убийства, а Кузьменко привела в действие взрывчатку под автомобилем журналиста в июле 2016 года.