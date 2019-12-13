Дело Шеремета: нардеп хочет взять медсестру Дугарь на поруки

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Величкович хочет взять на поруки военную медсестру Яну Дугарь, которой инкриминируют причастность к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом из зала суда сообщила журналист Оксана Коваленко в Twitter.

"Депутат Николай Величкович пишет заявление. Будет брать Яну Дугарь на поруки", - написала Коваленко.

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12 декабря следователи обнародовали имена 5 подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и доброволец Андрей Антоненко, супруги-добровольцы Владислав и Инна Грищенко.

По информации следствия, Дугарь проводила разведку места преступления за несколько дней до убийства.

Народный депутат Яна Зинкевич обнародовала соответствующую справку, свидетельствующую, что Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне АТО.