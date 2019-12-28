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суббота, 28 декабря 2019 16:22

Дело Шеремета: на допрос вызвали еще одного ветерана АТО

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Дело Шеремета: на допрос вызвали еще одного ветерана АТО
Добровольца из батальона "Госпитальеры" Вадима Ермилова допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Фото - facebook.com/vadim.ermilow

Ветерана АТО, добровольца из батальона "Госпитальеры" Вадима Ермилова допросили по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Он пока проходит по делу как свидетель, сообщил в Facebook.

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"28 декабря в 12:00 меня вызывают на следственные действия по делу Шеремета на Богомольца, 10. Учитывая последние события не удивлюсь, если задержат", - написал Ермилов.

После допроса уточнил, о статусе свидетеля и поблагодарил всех за поддержку.

Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля. А также волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко. Под стражей находятся и супруги Инна и Владислав Грищенко. Военная медсестра Яна Дугар находится под домашним арестом.

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Дата
28
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