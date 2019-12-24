Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей

Подозреваемую по делу Шеремета Юлия Кузьменко оставили под стражей. Фото: pravda.com.ua

Апелляционный суд оставил под стражей детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета.

Заседание продолжалось более 3 часов. Защита Юлии Кузьменко опровергла каждый пункт обвинения. Просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест или отпустить на поруки. Поскольку Юлия не собирается скрываться и готова к сотрудничеству со следствием.

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"Директор кардиоцентра так просил отпустить Юлию с возможностью оперировать, ведь ее ждут больные на сердце детки, но ... Поручители просили, мы все, но карьерный рост Авакова дороже справедливости. Когда от отчаяния начал плакать Влад Добош, адвокат, который как лев сражался с судьями и прокурорами, приводил неоспоримые доказательства невиновности Юли, рисовал на доске, чтобы визуально донести, если на слух не доходит, что Юля непричастна - у меня защемило сердце", - рассказал волонтер Назар Приходько.

Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты и поддержал позицию прокуратуры.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.