Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей

 
Ексклюзивы
1/5
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
"Люди не видят возможности для самореализации" - рассказали, как вернуть тех, кто работает за рубежом
Просмотров: 171
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Почему Аваков "вытащил" на брифинг Зеленского
Просмотров: 1233
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Газовые договоренности: власть пошла по пути Януковича
Просмотров: 1881
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2178
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
3 Просмотров: 1485
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Коррупцию подпитывают наличные из игровых залов - экономист
Просмотров: 396
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
Почему Зеленский не закрывал игровые автоматы ранее
1 Просмотров: 2952
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Дейнега: Политики борются за власть. А гражданское общество - за влияние на нее
Просмотров: 279
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
"Та же мажоритарка" - политолог развеял миф об открытых списках
Просмотров: 198
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
11
7
5
7
4
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
Люди вылетали из салона: на Житомирской трассе произошла масштабная авария
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
В Киеве пьяная водитель пыталась скрыться с места ДТП и протаранила маршрутку
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Смертельный пожар в психоневрологическом интернате: назвали вероятную причину
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в Кропивницкому: связывали скотчем заключенных и били несовершеннолетних
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Бунт в СИЗО: у заключенных нашли запрещенные предметы
Видео
Все видео
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Мужчина и женщина попали под поезд - видео аварии
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Медики привязали пациента к кровати и не давали есть
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Стрельба возле офиса ФСБ в Москве: подробности
Интервью
1/5
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Дмитрий Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 225
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
2 Просмотров: 2178
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
В новом транзитном контракте россияне спрятали обман
Просмотров: 2943
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Реформа здравоохранения не приоритет для президента. Его он отдал знакомому врачу - экс-сотрудник МОЗ
Просмотров: 1305
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1359
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 декабря 2019
Просмотров: 576
Історія з продовженням
— Слухайте, там у вас чоловіка посадили на три роки. Вкрав у пенсіонерки телефон за 600 гривень, — дзвоню в Христинівський районний ...
вторник, 24 декабря 2019 16:53

Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей

  Комментировать
Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей
Подозреваемую по делу Шеремета Юлия Кузьменко оставили под стражей. Фото: pravda.com.ua

Апелляционный суд оставил под стражей детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета.

Заседание продолжалось более 3 часов. Защита Юлии Кузьменко опровергла каждый пункт обвинения. Просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест или отпустить на поруки. Поскольку Юлия не собирается скрываться и готова к сотрудничеству со следствием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

"Директор кардиоцентра так просил отпустить Юлию с возможностью оперировать, ведь ее ждут больные на сердце детки, но ... Поручители просили, мы все, но карьерный рост Авакова дороже справедливости. Когда от отчаяния начал плакать Влад Добош, адвокат, который как лев сражался с судьями и прокурорами, приводил неоспоримые доказательства невиновности Юли, рисовал на доске, чтобы визуально донести, если на слух не доходит, что Юля непричастна - у меня защемило сердце", - рассказал волонтер Назар Приходько.

Однако суд не удовлетворил ходатайство защиты и поддержал позицию прокуратуры.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры пресечения музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугарь. Первых двух арестовали на два месяца без права на залог. Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест. За месяц до этого взяли под стражу супругов добровольцев, ветеранов войны 40-летнюю Инну и 41-летнего Владислава Грищенко. Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
декабря

Запустили украинский спутник

Кремль ввел войска в Афганистан

Верди написал оперу для египтян

Самое читаемое
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
Секс-бомба Ана Чери подорвала сеть фото без бюстгальтера
8
 Просмотров: 37809
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине
Сравнили зарплаты в Чехии, Польше и Украине Просмотров: 19080
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
Хохочут, целуются и позируют на камеру: фотоподборка смешных животных
15
 Просмотров: 14571
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю
Пора бежать в обменники: аналитик спрогнозировал курс доллара на неделю Просмотров: 12240
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
Пушистые громадины: показали милых собак-гигантов
26
 Просмотров: 11610
Происшествия
Мэра подозревают в растрате денег, которые дали на дороги
Мэра подозревают в растрате денег, которые дали на дороги Просмотров: 459
Под Киевом 20-летняя ревнивица зарезала возлюбленного
Под Киевом 20-летняя ревнивица зарезала возлюбленного Просмотров: 747
Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу
Тяжело ранили полицейского, который обменял себя на заложницу Просмотров: 837
Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой
Переполненная маршрутка перевернулась от столкновения с легковушкой Просмотров: 432
Убийство столичного бизнесмена: новые подробности
Убийство столичного бизнесмена: новые подробности Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
44
Порошенко требует созвать СНБО и ввести санкции против прямых поставок газа из России
4
Украинцы выбрали политика года
3
Украина отдает Путину свидетелей российских преступлений - Дмитрий Чекалкин
2
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
1
Ни один Путин не причинит нашей стране столько вреда, как граждане, которые боятся перемен
Голосов: 18
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua