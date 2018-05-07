Дело Лусварги: судья взяла самоотвод, подозреваемый гуляет по улице

В Киеве праворадикалы задержали бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе. СБУ и посольство Бразилии от него "открестились". Фото - facebook.com/yevgen.karas

Судья Павлоградского суда Днепропетровской области Наталья Самоткан объявила о самоотводе в заседании по избранию меры пресечения бразильцу Рафаэлю Лусварги. Теперь электронная система избрать нового судью. Пока в заседании перерыв.

Лусварги свободно гуляет по улице с адвокатом и переводчиком, однако их окружили представители националистических организаций. Конфликтов не возникает, за порядком наблюдают полицейские.

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Ранее прокурор по делу боевика заявил, что Лусварги выпустили из СИЗО, потому что планировали обменять с военнопленными ЛДНР. Однако обмен так и не состоялся, а бразилец не вернулся за решетку. Однако в СБУ опровергли подготовку Лусварги к обмену, говорят - не имеют права выменивать иностранцев.

25 января 2017 Рафаэль Лусварги был осужден постановлением Печерского районного суда к 13 годам заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований. Лусварги признал свою вину. 4 мая и активисты задержали бразильского наемника, который воевал за террористов ДНР. Он был у посольства Бразилии в Киеве. Туда он поехал после проживания в Свято-Покровском монастыре.