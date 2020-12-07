Дело хотел поставить на поток: 50-летний фермер попался на краже коллеги

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В Черновицкой области задержали 50-летнего фермера из Хмельницкой области, который организовал похищение 56-летнего коллеги из Винницкой области. Тот должен был заплатить $150 тыс. в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности.

В случае успеха, следующими жертвами злоумышленника должны были стать еще несколько частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. О организации преступлений оперативникам стало известно в конце ноября. Они инсценировали похищение, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черновицкой области.

"50-летний фермер из Хмельницкой намеревался организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Злоумышленник планировал получить от них деньги в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности. Первой жертвой должен был стать житель Винницкой области. Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области. Применяя к заложнику физическое насилие, хотел заставить родственников передать указанную сумму денег", - сказано в сообщении.

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Во время инсценировки похищения, предпринимателя отвезли в место содержания. Это складское помещение на территории одного из районов Черновицкой области. Заказчику предоставили подтверждающие доказательства. Далее фигурант прислал родственникам потерпевшего видео с требованием уплаты выкупа. После получения денег он планировал выехать за пределы Украины.

Полицейские сообщили задержанному о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Следователи решают вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области. Им удалось задержать организатора преступления. Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградщины. Организатор собирался похитить херсонского фермера, чтобы требовать у него $100 тыс. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить.