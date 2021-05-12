Дело Гандзюк: суд оставил Левина и Мангера под арестом

Меру пресечения без права внесения залога продлили до 9 июля. Фото: novynarnia.com

Днепровский районный суд Киева оставил подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей.

Меру пресечения без права внесения залога продлили до 9 июля. Сторона обвинения настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности, пишет Суспільне.

По мнению адвоката потерпевшей стороны Евгении Закревской, изменение или ослабление меры хотя бы одному из подозреваемых сделало бы рассмотрение дела невозможным из-за их возможных попыток влияния на следствие и свидетелей.

"Я считаю, что это единственная возможность довести дело до приговора, иначе, если измененить меру пресечения, существуют риски", - отметила Закревская.

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Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Адвокат подозреваемого во время заседания отметил, что такая мера пресечения не позволит его подзащитному скрываться, а содержания под стражей в этом случае является необоснованным.

Как сообщил Алексей Левин во время заседания, после того, как он перенес Covid-19 ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Адвокат Владислава Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста. По словам стороны защиты, Мангер был под залогом, не нарушал закон, поэтому содержать его под стражей необоснованно.

Кроме того, на заседании допросили следователя СБУ Максима Саенко. Он сообщил, что ему не известно о попытках давления на свидетелей со стороны Владислава Мангера, что сторона защиты трактовала как доказательство отсутствия вины своего подзащитного.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась. Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, помощник бывшего народного депутата Игорь Павловский, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексей Левин (Москаленко) обвиняются в соучастит в умышленном убийстве. Суд признал виновными и приговорил к лишению свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк. 20 августа Днепровский суд Киева арестовал на два месяца до 18 октября фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. По решению судьи, Мангер и Левин арестованы без права внесения залога.