Дело Гандзюк направили в суд

Дело Екатерины Гандзюк направлено в суд. Фото - DW

Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт по 5 подозреваемых в нападении на херсонская активистку Екатерину Гандзюк.

Документы утвердили 7 мая, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Генпрокуратура утвердила и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовало Главное следственное управление Службы безопасности в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активисты Екатерины Гандзюк", - написала она.

Из следственного изолятора по просьбе прокуратуры выпустили Игоря Павловского, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки 33-летней Екатерины Гандзюк. Обязали носить электронный браслет.