Дело Амины Окуевой передали в суд

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Уголовное дело против группы из 7 человек, которых подозревают в убийстве добровольца батальона "Киев-2" 34-летней Амины Окуевой и еще в ряде покушений на убийство в течение 2016-2019 годов, передали в суд.

Обвиняемых будут судить за создание и участие в преступной организации; покушение и умышленное убийство по сговору; приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без разрешения. В общем им инкриминируют 3 статьи, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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"Участники преступной организации за денежное вознаграждение осуществляли заказные убийства, в частности убили директора ООО "Капарол" Павла Зможного - сентябрь 2016 года, директора отдела рекламы Киевского метрополитена Павла Миленького - январь 2019-го, частного предпринимателя, а также совершили покушение на убийство адвоката, который защищал интересы пострадавших предпринимателей. Кроме того, они совместно с россиянином, находящимся в розыске, убили общественную активистку Амину Окуеву. А также совершили покушение на убийство ее мужа", - сказано в сообщении.

Заказчики этих убийств и покушений находятся в розыске. В случае доказательства вины, им грозит пожизненное лишение свободы.

14 февраля Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину - подозреваемому в убийстве Амины Окуевой. Редькин был под стражей от 12 января прошлого года. Одним из ключевых доказательств его причастности к убийству Окуевой следствие называет совпадение ДНК на оружии, которое нашли недалеко от места преступления. Он причастности не признает. Говорит, что имеет алиби.