Делали селфи: 15-летняя застрелила товарища

В Буче под Киевом 15-летняя школьница застрелила из пневматического ружья 16-летнего парня.

Это произошло на глазах у четырех друзей. Они после прохождения ВНО пошли в дом одного из них. Взяли пневматическое ружье и решили делать с ней фото для соцсетей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня

"В какой-то момент школьница нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь юноше. Подросток погиб на месте", - рассказали в полиции.

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Добавили, что отец убитого парня должен был подарить ему это ружье.

Автор: kv.npu.gov.ua Отец убитого парня должен был подарить ему это ружье

Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Девушке грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В селе Охновка Владимир-Волынского района Волынской области студент застрелил из охотничьего оружия школьника. 16-летний житель села Охновка, во время неосторожного обращения с охотничьим оружием ИЖ-17 выстрелил в 17-летнему школьнику школьнику в голову. Он погиб на месте.