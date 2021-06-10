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четверг, 10 июня 2021 19:20

Делали селфи: 15-летняя застрелила товарища

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В Буче под Киевом 15-летняя школьница застрелила из пневматического ружья 16-летнего парня.

Это произошло на глазах у четырех друзей. Они после прохождения ВНО пошли в дом одного из них. Взяли пневматическое ружье и решили делать с ней фото для соцсетей, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня
Под Киевом 15-летняя школьница застрелила 16-летнего парня

"В какой-то момент школьница нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь юноше. Подросток погиб на месте", - рассказали в полиции.

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Добавили, что отец убитого парня должен был подарить ему это ружье.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Отец убитого парня должен был подарить ему это ружье
Отец убитого парня должен был подарить ему это ружье

Полиция открыла уголовное производство по статье "убийство по неосторожности". Девушке грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В селе Охновка Владимир-Волынского района Волынской области студент застрелил из охотничьего оружия школьника. 16-летний житель села Охновка, во время неосторожного обращения с охотничьим оружием ИЖ-17 выстрелил в 17-летнему школьнику школьнику в голову. Он погиб на месте.

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Дата
10
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