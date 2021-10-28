Дефицит кислорода в Украине: в Раде заговорили о диверсии

Правоохранители будут разбираться с дефицитом кислорода. Фото: Reuters

Дефицит кислорода в Украине могла вызвать диверсия.

Об этом сказал глава комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире "Україна 24".

"Сегодня СБУ и силовые структуры начали заниматься этим вопросом. Потому что есть подозрения, что это может быть диверсия. Потому как именно на прогнозируемый пик эпидемии два самых мощных кислородных завода стали на техническую профилактику. По просьбе правительства перенести техническую профилактику там ответили, что это невозможно. Заводы пока стоят. Но 2 ноября они выходят из профилактики. К сожалению, это частные заводы. В стране все кислородные заводы являются частными", - сказал он.

Радуцкий заявил, что в больницах удается решить проблему с кислородом.

"На сегодняшний день такого, чтобы остановился кислород, не было ни в одной области. В Одессе, например, по этой больнице уже разобрались. Там есть политическая составляющая, а кислород был. Я сегодня беседовал с Одесской госадминистрацией и облсоветом. Там не все так просто - пусть правоохранительные органы и областная администрация разбираются. Концентраторы там были в больницах. Даже если кислорода в баллоне не было, то были концентраторы. Это непростой вопрос по Одессе", - заявил он.

Украине сейчас нужно 344 т кислорода в сутки.

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"К тому же сейчас мы уже имеем Delta+. Они очень сильно повышают процент кислородзависимых пациентов - на 10-15 процентов увеличилось количество. Минздрав, к сожалению, не управляет кислородными заводами. Но в ручном экстренном режиме сегодня решает вопросы по Чернигову и другим областям. На сегодняшний день первые 160 т кислорода мы получили из Польши", - указал он.

В Одессе из Центра социально значимых заболеваний, одной из опорных коронавирусных больниц в городе, эвакуируют пациентов. В медицинском заведении закончился кислород. Пациентов срочно перевозят в другую больницу на ул. Ядова.