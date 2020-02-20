"Даже здесь обгадились" – хаос вокруг эвакуации из Китая разозлил украинцев

Автор: ГПСУ Украина эвакуировала из Уханя 72 человека

События вокруг эвакуации граждан из Уханя возмутили украинцев. Одни вышли на протесты - не хотят, чтобы у них размещали эвакуированных. Другие называют такие акции дикостью и следствием провальной информационной политики.

Политически осведомленные пользователи считают, что власть хотела пропиариться на эвакуации украинцев из Китая. А дату 20 февраля - день расстрелов Небесной сотни - выбрали неслучайно.

Gazeta.ua предлагает узнать мнение украинцев относительно проведения операции по эвакуации.

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Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Там они 2 недели будут находиться в обсервации. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.